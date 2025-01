Mulhouse: Leiche in Sack: Frau und Kinder unter Verdacht

1 Die Ermittler verdächtigten schnell die Frau und die Kinder des Opfers. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

An Heiligabend macht ein Vermieter einen grausigen Fund: Ein Toter in einem Plastiksack. Schnell haben die Ermittler einen Verdacht - doch viele Fragen sind noch offen.











Nach dem Fund eines Toten in einem Plastiksack in Mulhouse sind dessen Frau und Kinder nun in Untersuchungshaft. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft mehreren französischen Medien zufolge mitteilte. Die Leiche des Mannes war an Heiligabend gefunden worden. Sie befand sich den Angaben nach in einer Garage in einem Plastiksack, versteckt unter einem mit Erde gefüllten Schrank.