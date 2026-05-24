Gegen einen Mitarbeiter des FC Schalke 04 besteht ein Anfangsverdacht des sexuellen Missbrauchs an einem Jungen. Der Club zieht Konsequenzen.
Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Münster ermitteln wegen des Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs an einem Zwölfjährigen gegen einen Mitarbeiter der Jugendabteilung des FC Schalke 04. Man sei durch die Polizei Münster über die Ermittlungen informiert worden, teilte der Verein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Schalke hat nach eigenen Angaben „unverzüglich Sofort-Maßnahmen zum Schutz der Spieler eingeleitet und arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen“.