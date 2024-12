Zwei Männer im Alter von 20 und 23 sollen einen 19-Jährigen entführt, geschlagen, erpresst und so einen hohen Geldbetrag erbeutet haben. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Täter festnehmen. Ein weiterer Mann ist flüchtig.

Wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen derzeit gegen zwei junge Männer im Alter von 20 und 23 Jahren.

Den Männern wird zur Last gelegt, einen 19-jährigen Bekannten am Samstag, 14. Dezember, mit Gewalt zur Übergabe von mehreren hundert Euro Bargeld genötigt zu haben. Der 23-Jährige wurde am Mittwochmorgen, 18. Dezember, vorläufig festgenommen. Nach seinem mutmaßlichen Komplizen fahndet die Polizei weiterhin.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 23-Jährige den 19-Jährigen am Samstagabend gegen 21.40 Uhr unter einem Vorwand in Münsingen (Kreis Reutlingen) in sein Auto gelockt haben und mit ihm zu einem abgelegenen Parkplatz gefahren sein. Der 20-jährige Komplize des Fahrers, der dort offenbar bereits gewartet hatte, soll den 19-Jährigen dann im Auto geschlagen und massiv bedroht haben.

19-Jähriger geschlagen und bedroht

Laut Angaben der Polizei fuhren die beiden Tatverdächtigen den gefesselten 19-Jährigen daraufhin zu einer Münsinger Bankfiliale, wo dieser unter fortlaufenden Drohungen gezwungen wurde, mehrere hundert Euro Bargeld abzuheben und den Tätern zu übergeben. Der leicht verletzte 19-Jährige erstattete am Sonntag, 15. Dezember, Anzeige beim Polizeirevier Münsingen.

Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses der Staatsanwaltschaft Tübingen durchsuchten Beamte am Mittwochmorgen die Wohnungen der beiden aus dem Alb-Donau-Kreis stammenden Tatverdächtigen. Aufgrund eines Hinweises auf mögliche Waffen wurden die Ermittler hierbei von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Mutmaßliche Beweismittel sichergestellt – 20-Jähriger weiterhin flüchtig

Wie die Polizei mitteilt, fanden und beschlagnahmten die Beamten bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen mutmaßliche Beweismittel. Auch das offenbar bei der Tat genutzte Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Während der 23-Jährige im Zuge des Einsatzes am Mittwochmorgen vorläufig festgenommen werden konnte, befindet sich sein mutmaßlicher Komplize noch auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihm. Der festgenommene 23-Jährige wiederum soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt.