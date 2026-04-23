Münchner stürmen ins Finale: Herausragende Quoten für den Pokalfight Leverkusen gegen Bayern

Das erste Halbfinale der diesjährigen DFB-Pokalrunde zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München hat für reges Interesse bei den Zuschauern gesorgt. Beim Gesamtpublikum erreichte die Partie, die im ZDF ausgestrahlt wurde und 2:0 für den deutschen Rekordmeister endete, rund 6,7 Millionen Zusehende. Das entsprach laut AGF Videoforschung einem Anteil von 31,5 Prozent.

Im Zielpublikum der 14- bis 49-Jährigen holte sich der Finaleinzug der Spieler von Bayern-Coach Vincent Kompany (40) sogar einen noch klareren Tagessieg: Rund 1,7 Millionen Zuschauer stellten demnach einen Anteil von 39,1 Prozent dar. Bereits die Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr hatte fast eine Million Menschen (26,4 Prozent) vor die Bildschirme gelockt.

Zum Vergleich: Den zweitbesten Wert zur Primetime ab 20:15 Uhr hatte in der Zielgruppe die RTL-Dokureihe "Inside Supermarkt" mit 0,4 Millionen Zuschauern ergattert, was 9,5 Prozent entsprach.

Wer folgt den Bayern ins Finale?

Für die Bayern ist der Einzug ins Pokalfinale keine Selbstverständlichkeit mehr gewesen. Zuletzt war das dem deutschen Rekordmeister vor sechs Jahren gelungen. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft - es ist die nunmehr 35. - konnte derweil bereits am vergangenen Woche unter Dach und Fach gebracht werden.

Bereits an diesem Donnerstag wird die Frage beantwortet, wer dem FC Bayern München ins DFB-Pokalfinale in Berlin folgen wird. Ebenfalls um 20:45 Uhr, dieses Mal jedoch im Free-TV im Ersten, tritt der VfB Stuttgart zuhause gegen den SC Freiburg an. Für die Schwaben wäre der Einzug ins Finale die Chance zur Titelverteidigung - in der vergangenen Saison holte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß (43) den Pokal dank eines ungefährdeten 4:2-Siegs über den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld.

In genau einem Monat klärt sich dann, wer den DFB-Pokal in diesem Jahr in den Berliner Nachthimmel recken darf: Am 23. Mai steigt die Partie im Olympiastadion, Anpfiff ist um 20:00 Uhr.