Münchner stürmen ins Finale: Herausragende Quoten für den Pokalfight Leverkusen gegen Bayern

Klare Sache: Der Einzug des FC Bayern München ins Finale des DFB-Pokals bescherte dem ZDF herausragende Quoten und einen deutlichen Tagessieg.
Das erste Halbfinale der diesjährigen DFB-Pokalrunde zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München hat für reges Interesse bei den Zuschauern gesorgt. Beim Gesamtpublikum erreichte die Partie, die im ZDF ausgestrahlt wurde und 2:0 für den deutschen Rekordmeister endete, rund 6,7 Millionen Zusehende. Das entsprach laut AGF Videoforschung einem Anteil von 31,5 Prozent.