Münchner Sicherheitskonferenz: Keine Regierungsvertreter Russlands in München erwartet

Russland und die Ukraine sitzen nach vier Jahren Krieg wieder an einem Tisch - in Abu Dhabi. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz wird es dagegen wohl kein Aufeinandertreffen geben.
Berlin/München - Die russische Regierung hat nach Angaben der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) bisher kein Interesse signalisiert, an dem Treffen von Spitzenpolitikern und Experten in der kommenden Woche teilzunehmen. "Vonseiten der russischen Botschaft, die vor 2022 regelmäßig Einladungswünsche präsentierte, gab es keinerlei Kontaktaufnahme", sagte der MSC-Vorsitzende Wolfgang Ischinger der Deutschen Presse-Agentur. "Das zeigt mir: Das Interesse an konstruktiven Gesprächen ist gleich null."