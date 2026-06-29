Münchner Opernfestspiele: Walkürenritt durch den Englischen Garten

Hat man das schon einmal erlebt? Der martialische „Walkürenritt“ schrillt los, aber das Publikum bricht in lautes Gelächter aus. Auf der Videowand ist das Siegestor zu sehen, „dem bayerischen Heer“ gewidmet. Auf Pferden galoppieren Walküren mit geflügeltem Helm und Speer durch München, aus der Zeit gefallen wie bei einem Monty-Python-Einsatz. Ganz heutig, Innenstadt, Isar, Englischer Garten. Sehr lustig. Allerdings sammeln sie Tote ein, etwa einen gestürzten Fahrradfahrer. Brünnhilde springt mit dem Fallschirm aus einem Hubschrauber vor dem vergitterten Nationaltheater ab, wo im Königssaal die Walküren ihrer Aufgabe nachgehen, nämlich männliche Leichen als Zombie-Krieger für Wotans Heer aufzubereiten. Regisseur Tobias Kratzer, der gastierende Hamburger Opernintendant, zersetzt mit Ironie den Mythos.

Der Förster Hunding fährt einen Lada Drückende Hitze bei den Opernfestspielen, bei der Premiere von Richard Wagners „Die Walküre“. In der Parkgarage ist die Luxus-Limousinen-Dichte maximal, aber der BMW M3 GT2 des Hauptsponsors, der auf dem Max-Joseph-Platz unter einer Glashaube steht, ist ein Art Car, bunt lackiert vom Pop-Kitsch-Superstar Jeff Koons, dem diesjährigen „Festspielkünstler“. In Kratzers Inszenierung rollt dann nur ein dunkelgrüner Lada Taiga auf die Bühne. Hunding fährt ihn, der Förster.

Das geschossene Wild legt er vor einem Altar ab. Auch drinnen im Haus, gemütlich holzverkleidet mit großem Terrassenfenster, wird gerne gebetet, kniend vor der Miniaturausgabe eines Reliquienschreins. Oh ja, den kennen wir aus dem „Rheingold“. Kratzer hatte den Vierteiler „Der Ring des Nibelungen“ an der Bayerischen Staatsoper religionskritisch gestartet. Wotan, der Göttervater, will wirklich Gott sein, aber als das heutige Oberhaupt einer altgermanischen Sekte mit Sitz in einer gotischen Kathedrale. Er lässt sich nicht Walhall, sondern von Spezialisten für Kirchenbedarf einen gigantischen, neu-mittelalterlichen Altar bauen. In den fügt er sich am Ende mit seiner Familie persönlich-heilig ein, wie geschnitzte Figuren.

Regisseur Tobias Kratzer Foto: imago images/tagesspiegel

„Die Walküre“ aber zeigt Kratzer sehr menschlich als familiäres Psychodrama. Da irrt Siegmund durch den Wald und findet seine Schwester Sieglinde im Försterhaus wieder, als Gattin Hundings (Ain Anger). Schneller Sex auf dem Küchentisch, dann erkennen sich die traumatisch entwurzelten Zwillinge. Auch die Zuschauer wissen durch filmische Rückblenden über der Szenerie, was passiert ist mit Wotans kaputter Nebenfamilie. Joachim Bäckström ist ein Siegmund mit kraftvollem Tenor-Schmelz und packendem „Lenz“-Hit, Irene Roberts mit dramatischen Farben eine Sieglinde, der man alles Leid abnimmt: zwei auch starke Schauspielcharaktere.

Fricka zerlegt den Bock

Der Inzest bleibt, und Fricka fordert sowieso Rache für den Ehebruch, verlangt von Wotan Siegmunds Tod. Zweifel kommen da nicht auf – weil Ekaterina Gubanova mit herrischer Geste singt, und weil ihre Fricka in der Küche handfest das Wild ausweidet: den Bock zerlegt. Wotan, der in seiner Nibelungenkluft aussieht wie aus einem romantischen Gemälde entsprungen, hat sein Leben, seine Macht derart verpfuscht, dass er sich die Pulsadern aufschneiden will, was ihm aber auch nicht gelingt.

„Flammende Glut/ Umglühe den Fels“. Tropisch war’s draußen auch noch gegen halb elf, nach großem Premierenjubel. Drinnen hatte Wotan im von Bühnenbildner Rainer Sellmaier nachgebauten Königssaal nur eine Kerze angezündet neben der Matratze, auf der er die von Miina-Liisa Värelä mit furiosen Hojotoho-Rufen auftretende Brünnhilde bettet. Aber ein Video zeigt, wer nun wirklich zündelte, die Hütte der Nebenfamilie Wotans mit den Zwillingen abfackelte, nämlich Fricka, verbündet mit Loge.

Man weiß nicht so recht, was man von Kratzers Regie halten soll. Die „Rheingold“-Story wird kaum weiterverfolgt. Die Wagner-Figuren, so dramatisch sie auch auftreten, konterkariert Kratzer teils ins Lächerliche. Aber okay, der „Walkürenritt“ ist ein Coup, und der Regisseur reduziert wohltuend das Mythos-Pathos. Eine spannende Ambivalenz, die vor allem bei Wotan deutlich wird: Nicholas Brownlee singt mit mächtigem Volumen, angreifend, der Göttervater als extrem zerrissener, verzweifelter Mensch – aber im fremdkörperhaft historischen Kostüm. Kratzer erzählt dann doch, librettogemäß, vor allem sehr menschliche Geschichten, die er im wahren Sinne in die Opernkulisse holt.

Das Bayerische Staatsorchester spielt phänomenal

Überragend, und nun wirklich für Wagner entflammt: Vladimir Jurowski und das phänomenale Bayerische Staatsorchester. Der Generalmusikdirektor macht es musikdramatisch fast perfekt: treibt das Geschehen emotional und laut krachend bis zur Schmerzgrenze, wenn es sein muss. Und betont dann zarteste Liebeslyrik, lässt Holzbläsersoli wirken. Brutale Attacke und Streicherklänge, die wunderbar durch den Saal wehen. Ein musikalisches Erlebnis.

Die Walküre: Nationaltheater, München. Vorstellungen am 1., 4., 8., 18. und 27. Juli