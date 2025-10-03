Münchner Oktoberfest: Viel Andrang auf der Wiesn – Einlass zeitweise zu

Riesenandrang auf der Wiesn: Am Tag der Deutschen Einheit werden die Zugänge zum Oktoberfest zeitweilig dichtgemacht .
Zum Beginn des langen Abschluss-Wochenendes hat der Besucherandrang auf dem Oktoberfest in München trotz einer Bombendrohung am Mittwoch nicht nachgelassen. Am Tag der Deutschen Einheit strömten so viele Menschen auf die Theresienwiese, dass der Einlass auf das überfüllte Festgelände am späten Nachmittag zeitweilig geschlossen wurde. Für rund eine Stunde – von etwa 17.00 bis 18.00 Uhr – wurden nach Angaben eines Mitarbeiters der Wiesn-Pressestelle keine Besucherinnen und Besucher mehr auf das Gelände gelassen.