Münchner Oktoberfest: Mann soll auf der Wiesn schwangere Frau getreten haben

Eine schwangere Frau wendet sich an die Polizei. Der 17-Jährigen soll ein Mann auf dem Oktoberfest in den Bauch getreten haben.











Ein Mann soll auf dem Oktoberfest einer 17-jährigen Schwangeren in den Bauch getreten haben. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau am Sonntagabend auf einer Wache erschienen und hatte angegeben, dass ihr ein 21-Jähriger, den sie nur vom Sehen kannte, auf der Wiesn mit dem Fuß in den Bauch getreten haben soll. Ihren Angaben nach war sie zu dem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger.