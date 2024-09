Die Feuerwehr kann mehr als Brände löschen. Auf dem Oktoberfest war sie an der Befreiung eines Gefangenen beteiligt.

Die Helfer hätten einen „Delinquenten aus den Fängen der Polizei“ befreien müssen, berichtete Florian Hörhammer, Sprecher der Münchner Feuerwehr. Der Wiesn-Gast war in Handschellen zur Polizeiwache auf dem Volksfest gebracht worden. Als er entlassen werden sollte, ließen sich die Eisen jedoch nicht mehr öffnen - „vermutlich, weil sie zu selten im Einsatz waren“, sagte Hörhammer mit Blick auf den bisher sehr friedlichen Verlauf der Wiesn.

Kriechöl statt Bolzenschneider

Die Feuerwehr rückte an, musste aber nicht zu Bolzenschneider oder anderem Gerät greifen. Ein paar Tropfen Kriechöl genügten, um den Mann freizubekommen. Was dem Besucher vorgeworfen wurde und warum er sogar in Handschellen auf der Wache landete, blieb offen.