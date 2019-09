18 Moderator Thomas Gottschalk rockte die Bühne im Festzelt. Foto: dpa/Felix Hörhager

Am ersten Wochenende des Oktoberfests feierten zahlreiche Prominente in den Festzelten. Moderator Thomas Gottschalk kam mit seiner neuen Lebensgefährtin und sang auf der Bühne. „Terminator“-Darsteller Arnold Schwarzenegger dirigierte die Band. Wer sonst noch mitfeierte, erfahren Sie hier.

München - Mit zwei Schlägen und dem traditionellen Ausruf „O’zapft is!“ eröffnete Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am vergangenen Samstag das 186. Oktoberfest. Nach ersten Schätzungen besuchten eine Million Besucher das Volksfest am ersten Wochenende. Darunter mischten sich auch viele prominente Gäste.

So zeigte sich unter anderem Moderator Thomas Gottschalk, gemeinsam mit seiner neuen Lebensgefährtin Karina Mroß. Die beiden gingen direkt am ersten Tag des Volksfests zum Feiern ins Marstall Festzelt. Gottschalk legte sogar eine musikalische Performance hin. Auf der Bühne sang er gemeinsam mit den Festzelt-Musikern die Schlagerhits „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und „Rockin all over the world“.

Während die Freundin des Moderators standesgemäß ein Dirndl trug – blau mit rosafarbener Schürze – erschien der Entertainer im weißen T-Shirt mit Hosenträger-Aufdruck und Hofbräuhaus-Werbung – obwohl ausgerechnet dieses Bier nicht im Marstall-Zelt ausgeschenkt wird.

Schauspieler Arnold Schwarzenegger dirigierte auf der Wiesn

Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, hat auf dem Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Der 72-Jährige dirigierte am Sonntagabend im Marstall-Festzelt auf der Bühne die Band „Münchner Zwietracht“. In kurzer Lederhose und hellem Hemd hatte der einstige „Terminator“-Darsteller sichtlich Spaß. Es ist nicht der erste Besuch des Österreichers auf dem größten Volksfest der Welt: Erst im vergangenen Jahr hatte Schwarzenegger der Wiesn einen Besuch abgestattet.

