Axel Prahl stellte sein neues Buch bei der Münchner Bücherschau vor - und überraschte das Publikum mit entwaffnender Ehrlichkeit. Der "Tatort"-Star sprach über KI, Cannabis-Legalisierung und verriet, warum er die neue Münster-Folge "empfehlen" kann.
Mit seinem typischen Schalk in den Augen betrat Axel Prahl (65) am 1. Dezember die Bühne der 66. Münchner Bücherschau (bis 7.12.). Der beliebte Schauspieler stellte im Fat Cat sein neues Buch "Was man liebt, braucht Zeit" vor - und bescherte dem Publikum einen unterhaltsamen Abend. spot on news war vor Ort.