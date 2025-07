Münchner Autobauer: Gewinn bei BMW bricht um mehr als ein Viertel ein

1 Auch BMW hat einen Gewinneinbruch erlitten (Symbolbild). Foto: Peter Kneffel/dpa

Auch die Münchner können sich dem Abwärtsstrudel der Branche nicht entziehen - kommen aber glimpflicher davon als die deutsche Konkurrenz.











Link kopiert



Zölle, schwierige Geschäfte in China und der schwache Dollar haben BMW im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch um mehr als ein Viertel beschert. Nach Steuern verdiente der Münchner Konzern 4 Milliarden Euro - 29 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie er mitteilte. Das ist bereits der dritte Rückgang in einem ersten Halbjahr in Folge. Damit steht BMW allerdings immer noch stabiler da als die anderen deutschen Automobilkonzerne: VW hatte - wie seine Tochter Audi - im ersten Halbjahr mehr als ein Drittel, Mercedes-Benz sogar mehr als die Hälfte des Gewinns eingebüßt.