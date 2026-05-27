In Münchingen wird modernisiert. Auf 780 Metern sollen Fußgänger und Radfahrer mehr Raum erhalten. Ein neues Konzept stärkt die Ortsmitte und spart halbe Million Euro.
Ein Teil der Stuttgarter Straße im Korntal-Münchinger Ortsteil Münchingen erstrahlt schon seit geraumer Zeit in neuem Glanz. Nach der Sanierung und Modernisierung des Abschnitts rund um den Supermarkt Edeka zwischen der Kronen- und der Danziger Straße folgt nun die Umgestaltung ortseinwärts über den Stiegel- und Wetteplatz bis zur Hauptstraße. Doch die Stadt kommt bislang nur schleppend mit der weiteren Planung für eine attraktivere Hauptverkehrsader Münchingens voran.