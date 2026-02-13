Münchener Sicherheitskonferenz: Trump über Nato-Partner: „Sie sind alle meine Freunde“
1
Donald Trump schlägt versöhnliche Töne an. Foto: IMAGO/TheNews2/IMAGO/Kyle Mazza/Thenews2

Bei der vergangenen Münchener Sicherheitskonferenz hat US-Vize Vance die Europäer mit seiner Rede heftig vor den Kopf gestoßen. Nun sendet sein Chef versöhnliche Töne.

US-Präsident Donald Trump hat die Regierungschefs der anderen Nato-Länder als „Freunde“ bezeichnet. Auf die Frage, was mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz seine Botschaft sei, antwortete Trump zunächst: „Die einzige Botschaft ist, dass wir eine großartige Beziehung zur Nato haben“. Die USA seien ein sehr mächtiger Teil der Allianz. Über die Regierungschefs der Nato-Partner der Vereinigten Staaten sagte Trump: „Sie sind alle meine Freunde.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

Münchner Sicherheitskonferenz: Merz will Neustart mit USA: „Zusammen sind wir stärker“

Münchner Sicherheitskonferenz Merz will Neustart mit USA: „Zusammen sind wir stärker“

Grönland-Krise, Zollstreit, Kontroversen über Meinungsfreiheit: Europa und die USA sind in der Ära Trump dramatisch auseinandergedriftet. Der Kanzler glaubt aber weiter an das Bündnis.

Nachdem US-Vize-Präsident JD Vance im vergangenen Jahr in München in seiner Rede europäische Verbündeten ungewöhnlich scharf attackiert hatte, blickt die Welt nun gespannt darauf, wie sich US-Außenminister Marco Rubio bei der Sicherheitskonferenz an diesem Samstag äußern wird.

 