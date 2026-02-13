Trump über Nato-Partner: „Sie sind alle meine Freunde“

1 Donald Trump schlägt versöhnliche Töne an. Foto: IMAGO/TheNews2/IMAGO/Kyle Mazza/Thenews2

Bei der vergangenen Münchener Sicherheitskonferenz hat US-Vize Vance die Europäer mit seiner Rede heftig vor den Kopf gestoßen. Nun sendet sein Chef versöhnliche Töne.











US-Präsident Donald Trump hat die Regierungschefs der anderen Nato-Länder als „Freunde“ bezeichnet. Auf die Frage, was mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz seine Botschaft sei, antwortete Trump zunächst: „Die einzige Botschaft ist, dass wir eine großartige Beziehung zur Nato haben“. Die USA seien ein sehr mächtiger Teil der Allianz. Über die Regierungschefs der Nato-Partner der Vereinigten Staaten sagte Trump: „Sie sind alle meine Freunde.“