München: Von deutscher Justiz gesuchter Mann in Portugal festgenommen

2 Dem Mann droht eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. (Archivfoto) Foto: Armando Franca/AP/dpa

Der Fall führt zurück ins Frühjahr 2023 nach Bayern: Portugiesische Ermittler fassen einen Mann, dem in Deutschland eine lange Haftstrafe droht.











Lissabon - Die Polizei in Portugal hat einen Mann festgenommen, der von den deutschen Justizbehörden wegen Vergewaltigung und Körperverletzung gesucht wurde. Der 43-Jährige sei nach längeren Ermittlungen und Überwachungen am Dienstag im Großraum Porto gefasst worden, teilte die Kriminalpolizei in Lissabon mit. Seine Nationalität wurde nicht bekanntgegeben.