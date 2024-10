1 Im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofes wurde vergangene Woche ein schwer verletzter Mann gefunden, Der 57-Jährige starb später im Krankenhaus. Foto: dpa/Peter Kneffel

Im Alten Botanischen Garten in München wird ein Mann tödlich verletzt. Die Polizei sucht tagelang nach dem mutmaßlichen Haupttäter und meldet nun einen Erfolg.











Link kopiert



Keine Woche nach einem tödlichen Angriff auf einen Mann in der Münchner Innenstadt ist der Hauptverdächtige gefasst. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft will sie am späten Vormittag in München über Einzelheiten berichten. Ermittelt werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge.