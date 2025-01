München: Teenager greifen mehrere Menschen an – Polizist verletzt

Wie ein Stuttgarter den Ruhestand erlebt „Der erste Tag als Rentner war furchtbar“

Aufgaben, Termine, ein Plausch mit den Kollegen und plötzlich: Stille und viel Zeit. Viele Menschen trifft der Eintritt in den Ruhestand hart. Ein Stuttgarter berichtet, was ihm am meisten zu Schaffen machte und ein Experte rät, wie man den Ruhestands-Blues umgeht.