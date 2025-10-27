München sagt „OlympiJA“: Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart

Eine klare Mehrheit für Sommerspiele: Vom Bürgerentscheid in München geht nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky ein starkes Signal aus – aber auch nicht mehr.
Wer im Sport erfolgreich sein will, muss das Momentum nutzen. Also stellte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntagabend vor die TV-Kameras und fabulierte über die wunderbare Zeit, die München bevorstehe: erst Olympische Spiele, dann die Paralympics und das Oktoberfest – ganz Bayern dürfe sich auf ein zweimonatiges Sommermärchen freuen. Was er vergaß: dass es im Sport nichts bringt, übers Ziel hinauszuschießen.