München: Polizei schießt Autofahrer an – U-Haft wegen Mordversuchs

Polizisten wollen in München einen Verdächtigen festnehmen. Doch der fährt mit einem Auto auf einen Beamten zu. Es fällt mindestens ein Schuss.
Nach mindestens einem Polizeischuss auf einen Autofahrer in München sitzt der Mann wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Der 34-Jährige werde beschuldigt, mit dem Wagen auf einen Beamten zugefahren zu sein, um diesen zu töten, teilte die Polizei mit. Der Mann am Steuer war bei dem Vorfall am 2. Dezember von der Polizei angeschossen und am Unterarm verletzt worden.