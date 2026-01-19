München: Pandas für den Zoo? Tierpark kündigt Neubau an

Hat der Münchner Tierpark Hellabrunn demnächst eine Attraktion mehr? Nach Medienberichten über eine Panda-Leihe aus China hält sich der Zoo bedeckt – kündigt aber neue Pläne an.
Bekommt der Münchner Tierpark bald Riesenpandas? Nach Medienberichten über eine Leihe aus China nach Bayern hat der Zoo ein „wegweisendes Neubauprojekt“ angekündigt - und eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch. Weder die Stadt München noch die Staatskanzlei oder der Zoo wollten sich auf Nachfrage zu weiteren Details äußern.