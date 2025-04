Nach Tod einer Surferin: Wasser am Eisbach wird abgesenkt

1 Die Stadt München veranlasst nach dem Tod der Surferin die Absenkung des Wasserspiegels des Eisbachs. Foto: SVEN SIMON/Frank Hoermann

Eine erfahrene Surferin verunglückt an der Münchner Eisbachwelle tödlich. Nun machen die Behörden einen wichtigen Schritt, um die Ursache zu ergründen.











Link kopiert



Die Suche nach der Ursache für den Tod einer Surferin am Eisbach in München kommt einen Schritt voran. Nächsten Mittwoch – zwei Wochen nach dem Unglück – soll das Wasser am Eisbach abgesenkt werden, wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte. Die Maßnahme war bereits seit dem Wochenende diskutiert worden.