München: Mann zündet schlafenden Obdachlosen an - versuchter Mord

Ein Obdachloser schläft an einer Bushaltestelle. Ein anderer Wohnungsloser zückt ein Feuerzeug und zündet die Kleidung des Schlafenden an. Zeugen bemerken die Flammen.











In München soll ein 47-jähriger Obdachloser die Kleidung eines anderen schlafenden Obdachlosen angezündet haben. Dem 47-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielt der Mann am Mittwoch ein brennendes Feuerzeug an die Kleidung des 57-Jährigen, der an einer Münchner Bushaltestelle schlief. Zeugen bemerkten das Feuer und löschten die Flammen den Angaben zufolge mit Wasser aus Flaschen, die sie dabeihatten. Sie wählten den Notruf.