München: Mann klaut Reinigungsfahrzeug und kollidiert mit Polizei

1 Erst die Polizei konnte den Mann stoppen. (Symbolbild) Foto: imago sportfotodienst

Am Marienplatz klaut ein Mannein Fahrzeug der Straßenreinigung und startet eine wilde Fahrt durch die Innenstadt. Diese endet mit einer Kollision mit einem Polizeiauto.











Am Münchner Marienplatz hat ein Mann im psychischen Ausnahmezustand ein Fahrzeug der Straßenreinigung gestohlen und eine wilde Fahrt durch die Innenstadt gestartet. Der 29-Jährige habe das von einem Mitarbeiter der Straßenreinigung abgestellte Fahrzeug am frühen Montagmorgen zunächst entwendet und sei dann über den Marienplatz und den wenige hundert Meter weiter gelegenen Karlsplatz gefahren, teilte die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mit.