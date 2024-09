München: Mann im Alten Botanischen Garten getötet

1 Im Alten Botanischen Garten in München ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Im Alten Botanischen Garten in München wird ein verletzter Mann gefunden. Er stirbt im Krankenhaus. Die Polizei sucht zunächst nach einer „größeren Gruppe“ - nun aber vor allem nach einem Mann.











In der Münchner Innenstadt ist ein Mann mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch schwer verletzt am Neptunbrunnen im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden, wie die Polizei mitteilte. Er starb demnach im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes.