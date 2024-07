München: Kranführer kollabiert in 40 Metern Höhe

Unerreichbar für seine Kollegen ist ein Kranführer in seiner Kanzel in 40 Metern Höhe kollabiert. Ein Hubschrauber rückt aus und bringt den Mann zurück auf den Boden.

In 40 Metern Höhe ist ein 28-jähriger Kranführer zusammengebrochen und musste von dem Baukran in München gerettet werden. Ein Arbeitskollege hatte den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr berichtete. Während ein Rettungshubschrauber Einsatzkräfte von oben auf den Kran brachte, kletterte ein Notarzt gemeinsam mit der Besatzung eines Rettungswagens die Leiter hinauf. Auch die Höhenrettung war im Einsatz.

Der 28-Jährige wurde in der „engen“ Kanzel behandelt und war anschließend wieder ansprechbar, wie es hieß. An einer Winde befestigt, brachte der Hubschrauber ihn dann nach unten auf festen Boden. Anschließend fuhr ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. Weswegen der Mann kollabiert war, konnte die Feuerwehr nicht sagen.