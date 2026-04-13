München: Junger Mann tritt gegen S-Bahn – und wird mitgeschleift

Ein 18-Jähriger gerät in München zwischen einen anfahrenden Zug und die Bahnsteigkante, er wird schwer verletzt. Was bislang zu dem Unfall bekannt ist.

Nachdem er laut Bundespolizei gegen eine anfahrende S-Bahn getreten hat, ist ein 18-Jähriger in München schwer verunglückt. Der junge Mann verlor den Angaben zufolge das Gleichgewicht, geriet zwischen die Bahn und die Bahnsteigkante und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Er sei in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit. Er erlitt demnach mehrere Frakturen an den Beinen.

Unsere Empfehlung für Sie Vorfall in Esslingen Mann von mehreren Schüssen getroffen – Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Samstag auf Sonntag geraten im Esslinger Maillepark mehrere Männer in Streit. Ein 31-Jähriger wird schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Den Angaben zufolge hatten sich der 18-Jährige und seine zwei Begleitpersonen zuvor in der S-Bahn der Linie S3 mit einem Mann gestritten. Am Bahnhof München-Pasing sei das Trio ausgestiegen, und der 18-Jährige habe gegen die abfahrende S-Bahn getreten. Durch die Sogwirkung sei der junge Mann mehrere Meter mitgeschleift worden, ehe einer seiner Begleiter ihn wieder zurück auf den Bahnsteig ziehen konnte.

Fahrer leitet Schnellbremsung ein

Ein unbeteiligter Triebfahrzeugführer habe den Unfall beobachtet und den Fahrer der betroffenen S-Bahn kontaktiert, hieß es. Der Fahrer leitete demnach eine Schnellbremsung ein, sodass die S-Bahn rund 500 Meter nach dem Bahnhof stehen blieb. Die 120 Fahrgäste wurden nach Angaben der Bundespolizei nicht verletzt.

Der Fahrer der S-Bahn erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Das betroffene Gleis sei vorübergehend gesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Nach dem Vorfall kam es bei 13 Zügen zu insgesamt 246 Minuten Verspätung. Die Bundespolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.