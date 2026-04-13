München: Junger Mann tritt gegen S-Bahn – und wird mitgeschleift

Ein 18-Jähriger gerät in München zwischen einen anfahrenden Zug und die Bahnsteigkante, er wird schwer verletzt. Was bislang zu dem Unfall bekannt ist.
Nachdem er laut Bundespolizei gegen eine anfahrende S-Bahn getreten hat, ist ein 18-Jähriger in München schwer verunglückt. Der junge Mann verlor den Angaben zufolge das Gleichgewicht, geriet zwischen die Bahn und die Bahnsteigkante und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Er sei in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit. Er erlitt demnach mehrere Frakturen an den Beinen.