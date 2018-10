Hauptbahnhof in München Sperrung wieder aufgehoben – verdächtige Taschen sichergestellt

Von red/dpa/lby 31. Oktober 2018 - 13:40 Uhr

Zahlreiche Reisende warteten vor dem abgesperrten Hauptbahnhof. Foto: dpa

Teile des Münchber Hauptbahnhofs und des Ostbahnhofs waren am Mittwoch wegen zweier verdächtiger Reisetaschen gesperrt. Diese wurden am Mittag sichergestellt. Nahezu der gesamte Zugverkehr wurde für einige Zeit lahmgelegt.

München - Die Sperrungen des Münchner Hauptbahnhofs und des Ostbahnhofs sind wieder aufgehoben worden. Zwei verdächtige Reisetaschen entpuppten sich als ungefährlich. Am Ostbahnhof habe sich das untersuchte Gepäckstück als Gleitschirm herausgestellt, der mit Folien umwickelt war, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochmittag mit. Wem der Gleitschirm gehört, sei noch unklar.

Nahezu gesamter Zugverkehr war lahmgelegt

Wegen zweier verdächtiger Reisetaschen wurden am Mittwoch Teile des Hauptbahnhofs und des Ostbahnhofs in München gesperrt. Am Hauptbahnhof wurde nahezu der gesamte Zugverkehr lahmgelegt, weil die Schalterhalle und der Querbahnsteig gesperrt waren, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.