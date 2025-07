Wegen Verdachts auf illegales Glücksspiel haben Ermittler am Morgen Adressen in mehreren Bundesländern und im europäischen Ausland durchsucht. Es handle sich um eine „großangelegte Durchsuchungsaktion“ wegen eines Ermittlungsverfahrens zu illegalem Online-Glücksspiel, teilte die Polizei mit.

Beamten durchsuchten demnach unter anderem Wohnungen in München und an weiteren Orten in Bayern. Dazu gehörte laut Polizeiangaben auch der oberbayerische Landkreis Mühldorf am Inn. Die „Passauer Neue Presse“ hatte zuvor berichtet, im Raum Waldkraiburg würden mehrere Gebäude von zahlreichen Einsatzkräften durchsucht.

Lesen Sie auch

Details zu den Durchsuchungen und den Hintergründen des Ermittlungsverfahrens nannte die Polizei zunächst nicht. Weitere Informationen solle es erst am Donnerstag bei einer eigens anberaumten Pressekonferenz geben.