Nach Messerangriffen auf mehrere Menschen ist an der Theresienwiese in München eine Frau von der Polizei angeschossen worden. Nach dpa-Informationen erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen, was die Polizei zunächst nicht bestätigte.











Link kopiert



München - Nach Messerangriffen auf mehrere Menschen ist an der Theresienwiese in München eine Frau von der Polizei angeschossen worden. Nach dpa-Informationen erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen, was die Polizei zunächst nicht bestätigte. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.