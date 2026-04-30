München: Fan-Andrang bei Rapper-Treffen – Polizei stoppt Aktion

Mit ihrer Musik erreichen sie Millionen: Die Rapper Azet und Dardan wollten Fans in München treffen, doch die Promo-Aktion läuft aus dem Ruder – mit Hunderten Fans.
Ein über soziale Medien organisiertes Fantreffen der Rapper Azet und Dardan hat in München einen Massenandrang ausgelöst – und ist schließlich abgebrochen worden. Rund 700 überwiegend junge Fans strömten am Mittwoch zu dem Einkaufszentrum im Stadtteil Neuperlach im Südosten der Stadt, nachdem die Künstler das Treffen kurzfristig online angekündigt hatten, wie ein Polizeisprecher sagte.