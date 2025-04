Tötungsdelikt in Bad Nauheim Mord aus Rache? Mutmaßlicher Schütze gefasst

Zwei Männer sterben an Schussverletzungen - diese Tat löste am Karsamstag in Bad Nauheim Schrecken aus. Jetzt ist auch der mutmaßliche Schütze in U-Haft. Die Ermittler vermuten einen Mord aus Rache.