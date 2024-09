München: Durchsuchung bei Verdächtigem nach tödlicher Prügelattacke

1 Der Mann war am Mittwoch totgeprügelt worden. Foto: dpa/Peter Kneffel

Ein 57 Jahre alter Mann wird im Alten Botanischen Garten in München totgeprügelt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen ausgemacht und dessen Wohnung durchsucht.











Nachdem ein 57-Jähriger am helllichten Tag am Alten Botanischen Garten in München zu Tode geprügelt wurde, haben Ermittler die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht. Der 30-Jährige wurde dabei nicht angetroffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gab es Erkenntnisse, wonach er sich an verschiedenen Orten in der Stadt aufhalten könnte.