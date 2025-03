München: DB-Mitarbeiter durch Stromschlag lebensgefährlich verletzt

1 Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Bei Wartungsarbeiten der Deutschen Bahn erleiden zwei Mitarbeiter plötzlich einen Stromschlag und gehen zu Boden. Der Vorfall wirft nun Fragen auf.











Link kopiert



Bei Wartungsarbeiten sind zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn durch einen Stromschlag verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilte, waren die Männer am Montag im ICE-Betriebswerk der Deutschen Bahn in München mit Wartungsarbeiten nach vorangegangenen Oberleitungsstörungen beauftragt. Dazu seien die beiden mit einer Hebebühne an die Oberleitung herangefahren. Die Leitung sollte den Angaben zufolge zuvor abgeschaltet und geerdet werden.