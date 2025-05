München: Das sind die besten Sehenswürdigkeiten

München hat viel mehr zu bieten als nur das Oktoberfest. Die bayerische Landeshauptstadt begeistert jedes Jahr Millionen Menschen. Von der Möglichkeit, Konzerte gratis zu erleben, bis hin zu einer Zeitreise in der Residenz. Das sind die besten Sehenswürdigkeiten in München.

Die bayerische Metropole München begeistert Millionen Menschen jedes Jahr mit ihrer Vielschichtigkeit. Von Kultur und Historie bis hin zu großen Events ist für jeden etwas dabei. Die Landeshauptstadt hat für Reisende, Bürgerinnen und Bürger viel mehr zu bieten als nur das alljährliche das Oktoberfest - immerhin das größte Volksfest der Welt. Diese Sehenswürdigkeiten in München sollte sich niemand entgehen lassen.

Kunst und Kultur in München

Die Residenz in München und die Frauenkirche sind zwei der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Eine Tour durch die Hallen der Residenz fühlt sich an wie eine Zeitreise in die Mitte des letzten Jahrtausends. Der Ausflug führt Geschichtsinteressierte durch die jahrhundertealten Räumlichkeiten, in die Schatzkammer und das Cuvilliés-Theater der Residenz.

Ein Ausflug in die Münchner Altstadt lohnt sich gleich aus mehreren Gründen. Einer davon ist eben jene Frauenkirche. Die spätgotische Kirche ist eine der eindrucksvollsten Bauten in München. Wer sich für die Geschichte der bayerischen Landeshauptstadt interessiert, sollte die Frauenkirche weit oben auf die Bucket List für München setzen.

Der Besuch im Kunstareal in München ist ein Pflichttermin für Kunst- und Geschichtsinteressierte. 18 mögliche Ziele befinden sich in dem Zusammenschluss der wichtigsten Museen in München. Das Paläontologische Museum stellt Fossilien und Dinosaurierskelette aus und verlangt dafür keinen Eintritt. Die Pinakothek der Moderne umfasst über 20.000 Kunstwerke. Das staatliche Museum ägyptischer Kunst präsentiert Exponate aus dem antiken Ägypten und anderen Kulturen.

In der Isar schwimmen und Gratiskonzerte genießen

In einer Stadt mit mehr als 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürgern kann der Alltag in München ganz schön hektisch werden. In der Isar-Metropole gibt es mehrere schöne Orte, um die Seele baumeln zu lassen. An warmen Sommertagen ist das Ufer der Isar der perfekte Ort, um das gute Wetter zu genießen. Viele Münchnerinnen und Münchner entspannen dort oder gehen sogar im Fluss schwimmen. Aber Achtung: An manchen Stellen sind die Strömungen recht stark, was gefährlich werden könnte. Auf dem digitalen Stadtportal "Muenchen.de" können sich Interessierte vorab über die unbedenklichen Spots der Isar informieren.

Für Naturbegeisterte gibt es in München mehrere Orte zum Entspannen. Der Englische Garten lädt zum Spazieren ein, um die grüne Seite der Stadt zu erleben. Im Park befindet sich auch der Chinesische Turm, um den herum sich einer der bekanntesten Biergärten Münchens angesiedelt hat. Der Botanische Garten München-Nymphenburg kultiviert laut eigenen Angaben über 15.000 verschiedene Pflanzenarten. Neben wechselnden Ausstellungen finden dort auch Konzerte und Events für Kinder statt, um die Welt der Blumen und Pflanzen kennenzulernen.

Der Olympiapark ist ein beliebtes Ziel in München für Picknicks, Sport an der frischen Luft und um Konzerte gratis zu genießen. Der Olympiaberg liegt perfekt, um von dort aus in das Olympiastadion zu blicken. Auf diese Weise konnten 2024 über 40.000 Leute das Konzert der "Eras Tour" von Taylor Swift vom Olympiaberg aus genießen, ohne auch nur einen einzigen Cent dafür auszugeben.

Leckerer Besuch im Münchner Wirtshaus

Wer die bayerische Küche von ihrer besten Seite erleben will, der geht zum Beispiel in das berühmte Hofbräuhaus. Das Wirtshaus begeistert seine Gäste mit einer Vielzahl an bayerischen Bieren, Schweinshaxen und Krustenbraten. Das Hofbräuhaus wurde 1589 vom bayerischen Herzog Wilhelm V. gegründet und heißt seit über 400 Jahren seine Gäste willkommen.

Ein Ausflug in die Münchner Altstadt ist nur komplett mit einem Besuch auf dem Viktualienmarkt. Ein Spaziergang durch den Feinkost-Markt führt an Biergärten, Cafés und zahlreichen Händlern vorbei. Ein Hingucker: "Der verrückte Eismacher". Er verkauft etwa ein Rotwein-Sorbet oder ein Käsespätzle-Eis.