München: 16-Jähriger demoliert Streifenwagen und legt Bahn lahm

Ein alkoholisierter Jugendlicher löst in München einen Polizeieinsatz aus: Erst attackiert er einen Bahnmitarbeiter mit einer Bierflasche, dann nutzt er ein Polizeiauto als Trampolin.
Ein Zwischenfall am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim hat für erhebliche Beeinträchtigungen im Münchner Schienenverkehr gesorgt. Ein 16-Jähriger löste nach Angaben der Bundespolizei zunächst grundlos mehrere Notbremsen und Türentriegelungen in einer stehenden S-Bahn aus. Aufgrund des Vorfalls musste der Bahnhof eine halbe Stunde gesperrt werden. Insgesamt 19 Züge verzeichneten laut Bundespolizei eine Verspätung von insgesamt 269 Minuten.