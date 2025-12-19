München: 16-Jähriger demoliert Streifenwagen und legt Bahn lahm

Ein alkoholisierter Jugendlicher löst in München einen Polizeieinsatz aus: Erst attackiert er einen Bahnmitarbeiter mit einer Bierflasche, dann nutzt er ein Polizeiauto als Trampolin.

Ein Zwischenfall am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim hat für erhebliche Beeinträchtigungen im Münchner Schienenverkehr gesorgt. Ein 16-Jähriger löste nach Angaben der Bundespolizei zunächst grundlos mehrere Notbremsen und Türentriegelungen in einer stehenden S-Bahn aus. Aufgrund des Vorfalls musste der Bahnhof eine halbe Stunde gesperrt werden. Insgesamt 19 Züge verzeichneten laut Bundespolizei eine Verspätung von insgesamt 269 Minuten.

Als der 42-jährige Triebfahrzeugführer den Jugendlichen auf sein Verhalten ansprach, habe dieser eine volle Bierflasche gegen die Brust des Mannes geworfen. Der Bahnmitarbeiter habe dabei Schmerzen erlitten, seinen Dienst jedoch später fortsetzen können. Um sich der Festnahme durch die alarmierten Beamten zu entziehen, sei der Teenager zunächst in den Gleisbereich gesprungen.

16-Jähriger muss sich übergeben

Die Flucht endete an einem Einsatzfahrzeug der Bundespolizei. Dort hat der Jugendliche laut Polizeibericht die Außenspiegel beschädigt, zudem sprang er auf der Motorhaube sowie dem Dach des Wagens herum. Während der anschließenden Festnahme habe er die Einsatzkräfte zudem massiv beleidigt.

Da sich der betrunkene 16-Jährige auf dem Weg zur Dienststelle übergeben musste, wurde ein Rettungswagen angefordert. Nach einer Blutentnahme und der medizinischen Versorgung im Krankenhaus wurde er in die Obhut seines Vaters übergeben.