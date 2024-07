1 Der Jugendliche erlitt bei dem Klettern auf einen Waggon schwerte Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Marius Bulling/dpa/Marius Bulling

Ein 14-Jähriger ist in Oberbayern auf einen abgestellten Kesselwaggon der Bahn geklettert und hat einen Stromschlag erlitten. Der Jugendliche zog sich schwerste Verbrennungen zu und wurde in einer Klinik notoperiert, wie die Bundespolizeiinspektion München am Freitag mitteilte.