Mülltonnen in Stuttgart-Süd angezündet

1 In die Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

In der Nacht zum Samstag brennen im Stuttgarter Süden mehrere Mülltonnen. Bei der Fahndung wird ein Verdächtiger ausgemacht, der allerdings nicht gefasst werden kann. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Süd - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag mehrere Papiermülltonnen im Stuttgarter Süden angezündet. Die Mülltonnen wurden zum Großteil vollständig zerstört, in manchen Fällen griff der Brand auch auf die Gebäudefassaden über. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, ging die erste Meldung bei der Feuerwehr gegen 4.15 Uhr ein. Betroffen waren Mülltonnen an der Liststraße, an der Weißenburgstraße, dem Weidenweg, der Zellerstraße und der Bopserstraße. Die Polizei startete eine Fahndung nach dem Täter, in die neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war.

So soll der Täter aussehen

Dabei konnte ein Mann beobachtet werden, der als Brandstifter in Betracht kommt. Er ist laut Polizei circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat dunkle, glatte Haare sowie eventuell einen Schnurrbart. Er trug helle Jeans und eine dunkle Bomberjacke. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.