Müllproblem in Stuttgart

1 Überquellende Mülleimer und Dreck auf der Wiese: So sieht es aus, wenn am Wochenende mehr als 1000 Menschen auf dem Schlossplatz den Sommer genießen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

An den Hotspots Marienplatz, Feuersee, Schlossplatz und Höhenpark türmt sich der Müll. Die Stadtverwaltung stellt erste Gegenmaßnahmen in Aussicht.









Stuttgart - Wer Rad fährt, bangt sonntagmorgens um seine Reifen, weil überall zertrümmerte Flaschen liegen. Wer am Feuersee Schildkröten beobachten will, der sieht Berge von Müll treiben, durch den Enten paddeln. Stuttgart hat ein Müllproblem. Jeden Sommer wird darüber geklagt. Doch mit der aktuellen Kultur des Feierns unter freiem Himmel hat die Verunreinigung ein neues Ausmaß angenommen. Ein Beispiel: Samstagmorgens sammeln die Reinigungskräfte der Stadt bis zu zwölf Kubikmeter Müll ein – aus den Mülleimern, vor allem aber auch über den Platz verstreut. Ähnlich übel sieht es nach den Wochenenden an mehreren Hotspots aus.