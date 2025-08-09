Müllproblem in Stuttgart: Die Müllmenge wächst immer mehr – genauso wie die Belastung der Aufräumdienste

Die Müllmenge an öffentlichen Plätzen ist seit 2021 stark gestiegen. Die Straßenreiniger klagen über den riesigen Aufwand in der Landeshauptstadt.
Als ob eine Bombe eingeschlagen hätte – so fühlt es sich für die Straßenreinigungstrupps von der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) an, wenn sie an einem Samstagmorgen am Feuersee ankommen. Immer häufiger lassen die Menschen ihren Müll an öffentlichen Plätzen einfach liegen. Auch Anwohner klagen über zunehmende Müllberge in der Landeshauptstadt. Doch spiegelt sich das auch in den Zahlen wider?