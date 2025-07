Müllproblem in Stuttgart: Anwohner sammeln 5000 Kippen vom Bismarckplatz – was sagen die Wirte?

, aktualisiert am 16.07.2025 - 09:19 Uhr

Anwohner sammeln 5000 Kippen vom Bismarckplatz – was sagen die Wirte?

Müllproblem in Stuttgart

1 Frank Gugenberger hat „Schön hier! Oder?“ auf den Weg gebracht, Carmen Probst und Katharina Miller (rechts) sind seine Mitstreiterinnen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine ganze Woche lang ist die Gruppe „Schön hier! Oder?" am Bismarckplatz präsent, um auf das Müllproblem aufmerksam zu machen. Anwohner und Gastronomen finden das gut.











Ungefähr 5000 Zigarettenkippen stapeln sich in einem transparenten Behälter, den die Gruppe „Schön hier! Oder?“ an ihrem Infostand aufgestellt hat. 5000 weggeworfene Kippen, die die Helferinnen und Helfer seit Sonntag auf dem Bismarckplatz im Stuttgarter Westen eingesammelt haben. 15 Menschen waren am Sonntag sechs Stunden im Einsatz, haben fünf große Säcke mit Müll gefüllt – Dosen, Flaschen, Getränkebecher, Pizzakartons. „Viele Passanten und ganz viele Kinder haben uns spontan geholfen, das hatte richtigen Eventcharakter“, sagt Frank Gugenberger, der Initiator von „Schön hier! Oder?“.