1 Der neue Wertstoffhof in Bönnigheim ist der größte im Kreis. Foto: /Simon Granville

Die neue Sammelstelle in Bönnigheim ist jetzt offiziell eingeweiht – als kundenfreundlichster unter den neun Wertstoffhöfen im Landkreis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eines wird gleich auf den ersten Blick ganz klar: Er ist tatsächlich eine rundum runde Sache, der neue Wertstoffhof in Bönnigheim am Lauffener Feld. Davor bietet sich eine Art Kreisverkehr als Wende- Zu- und Abfahrtsschleife am Ende der Margarete-Steiff-Straße an. Und der Wertstoffhof selbst präsentiert sich auch als großzügig ausgestalteter Rundkurs entlang der unterschiedlichen Wertstoffkategorien.