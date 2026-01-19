Müllfrevel in Stuttgart: Wie kommt das Kinderzimmer in den Wald?
Mitten im Weidachwald abgeladen: Schrank mit Spielsachen. Foto: Jan Sellner

Ein neuer Fall von Umweltfrevel im Stuttgarter Wald: Im Naturschutzgebiet Weidachwald bei Möhringen haben Unbekannte Teile einer Kinderzimmereinrichtung wild entsorgt.

Der Spaziergänger wundert sich: Was liegt da mitten im Wald? Beim Nähertreten wird deutlich: es handelt sich um zwei Schränke, mutmaßlich Teile einer Kinderzimmereinrichtung, die an einer Wegkreuzung im Möhringer Weidachwald abgeladen wurden. Unbekannte haben hier offenbar Sperrmüll entsorgt. Besonders befremdlich: einer der Holzschränke ist mit Spielsachen gefüllt, Plastikmasken und Legosteine sind zu sehen.

 

Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte an einem Parkplatz am Rotwildpark einen Berg von Sperrmüll abgeladen, der dann von Mitarbeitern der städtischen Abfallwirtschaft (AWS) abtransportiert wurde. Laut Kathrin Klein, Försterin und Sprecherin des baden-württembergischen Forstbetriebs ForstBW, handelt es sich nicht um Einzelfälle. Immer wieder komme es vor, dass der Wald als Müllkippe missbraucht werde. Die Verursacher würden selten ausfindig gemacht. „In den meisten Fällen bleibt leider auch die Anzeige bei der Polizei erfolglos“, sagte Klein damals auf Anfrage.

 