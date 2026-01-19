Müllfrevel in Stuttgart: Wie kommt das Kinderzimmer in den Wald?

Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte an einem Parkplatz am Rotwildpark einen Berg von Sperrmüll abgeladen, der dann von Mitarbeitern der städtischen Abfallwirtschaft (AWS) abtransportiert wurde. Laut Kathrin Klein, Försterin und Sprecherin des baden-württembergischen Forstbetriebs ForstBW, handelt es sich nicht um Einzelfälle. Immer wieder komme es vor, dass der Wald als Müllkippe missbraucht werde. Die Verursacher würden selten ausfindig gemacht. „In den meisten Fällen bleibt leider auch die Anzeige bei der Polizei erfolglos“, sagte Klein damals auf Anfrage.