Müllabfuhr: Kartellamt verschärft Kontrolle über Müllriesen Remondis

Müllabfuhren und Sortieranlagen von Remondis gibt es in vielen deutschen Städten, die Firma wird seit Jahren immer größer. Sie ist so groß geworden, dass sich das Kartellamt einschaltet.
Bonn - Das Bundeskartellamt nimmt Deutschlands größten Abfallkonzern Remondis auf seinem steilen Wachstumskurs etwas an die Kandare. Die Wettbewerbshüter teilten in Bonn mit, dass der Remondis-Mutterkonzern Rethmann drei Jahre lang verpflichtet ist, Firmenübernahmen bei der Bonner Behörde anzumelden. Es geht um Müllabfuhren, die Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Papier und Pappe sowie Verpackungen und Glas einsammeln; außerdem geht es um Aufbereitungsanlagen von Glas.