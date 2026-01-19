Bis 26. Januar heißt es: Marke kaufen und aufkleben. Ab 2027 läuft im Rems-Murr-Kreis die Abrechnung der Müllabfuhr digital. Doch jetzt tickt noch ein letztes Mal die Klebefrist.
Die Frist ist wie jedes Jahr gesetzt: Bis spätestens 26. Januar muss die neue Müllmarke gut sichtbar auf dem Tonnendeckel kleben. Wer das vergisst, wird es schnell merken, denn die Müllabfuhr lässt Tonnen ohne gültige Marke ab dann stehen. Ein roter Hinweiszettel am Griff ist das einzige Lebenszeichen der Abfallsammlung.