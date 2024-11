Müllabfuhr im Kreis Esslingen: Neuer Entsorger – neue Tonnen

1 Für den gelben Sack und die gelbe Tonne ist im Kreis Esslingen künftig ein neues Unternehmen zuständig. Foto: dpa/Marijan Murat

Ab 2025 übernimmt die RMG Rohstoffmanagement GmbH im Auftrag des Dualen System Deutschland die Einsammlung der gelben Säcke im Landkreis Esslingen. Der Wechsel des Entsorgers macht auch den Austausch von Behältern erforderlich.











Verpackungsabfälle aus Kunststoff oder Metall kommen in den gelben Sack. Vor gut 30 Jahren wurde diese getrennte Abfallsammlung in Deutschland eingeführt. Hierfür wurde eigens das Duale System ins Leben gerufen, in dem mithilfe von Entsorgungsunternehmen die Sammlung logistisch und finanziell organisiert wird. Das dünne, gelbe Plastikbeutelchen ist jedoch nicht jedermanns Sache – weshalb das im Landkreis Esslingen seit vielen Jahren mit der Entsorgung beauftragte Unternehmen Remondis auf Wunsch kostenlos feste Behälter an Haushalte verteilt hat. In den kommenden Wochen sammelt es seine gelben Tonnen aber wieder ein – rund 90 000 sollen es insgesamt sein. Die Firma ist nämlich nur noch bis Jahresende für die Abholung zuständig.