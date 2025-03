Müllabfuhr gegen Liebe: Promis unter Palmen spitzt sich zu

Melody Haase (31) leidet nach ihrer überraschenden Liebesbeichte in der letzten Folge von "Promis unter Palmen" in Episode fünf nicht nur unter einem alkoholbedingten, sondern auch unter einem emotionalen Kater. Sie entschuldigt sich bei Menowin Fröhlich (37) für ihr Geständnis. Der verheiratete Familienvater meint, dass sich seine alte "DSDS"-Kumpeline nicht für ihre Gefühle entschuldigen muss. "Traurig" findet er die Situation aber schon.

Melody will ihre Liebe zu Menowin in der Villa geheim halten. Ihrem Ex-Flirt Nikola Glumac (28), dem sie in der letzten Folge einen Korb verpasste, steckt sie nur, dass sie in einen anderen Mann verknallt sei. Der erzählt das brühwarm weiter. Doch auf die Idee, dass es sich bei Melodys Objekt der Begierde um einen Anwesenden handeln könnte, kommt niemand.

Trotz Liebeskummer liefert Melody im Kapitänsspiel gleich ab. Die Stars müssen fragwürdige Shots trinken (Kotzfrucht, Sojasauce) und sich auch noch merken, in welcher Reihenfolge sie gekippt wurden. Eine Mischung aus einer Dschungelprüfung und dem Gedächtnisspiel "Ich packe meinen Koffer" also. Neben Melody schafft auch Christo (38) die Höchstanzahl von 19 Shots. Der Youtuber ist einmal mehr einer von zwei Teamcaptains.

Zu viel Harmonie? Produktion facht Feuer an

Nach den Abschieden der polarisierendsten Figuren Yvonne Woelke (46) und Kim Virginia (28) geht es bei "Promis unter Palmen" ziemlich harmonisch zu. Allzu harmonisch für die Produzenten offenbar. Sie fachen mit einem Spiel das ausgegangene Feuer an. Die Stars müssen zu einer Aussage wie "wer ist am peinlichsten" je drei Mitspieler benennen.

Die meisten Promis gehen die Aufgabe augenzwinkernd an. Nur Nikola nutzt die Runde zu einer Abrechnung mit Chico (44). Ihn nerven die frauenfeindlichen Sprüche des Lotto-Millionärs. Der schlägt zurück und bezeichnet das Tattoo-Model als "hohle Nuss". Als Chico selbst dran ist, verlässt Lisha Savage (38) aus Protest das Haus. "Aus welcher Mülltonne habt ihr den geholt?", fragt sie in die Kameras. Später nimmt sie Chico zur Seite, sie reichen sich die kleinen Finger zu einer temporären Versöhnung.

Menowin tauscht Jesus gegen strafenden Gott

Hieß es bisher eher jeden gegen oder zuletzt (fast) alle gegen Yvonne, bilden sich nun bei "Promis unter Palmen" zwei Lager heraus. Auf der einen Seite steht "Team Müllabfuhr" um Christo und Lisha. Sie nennen sich so wegen der orangefarbenen Binden, mit denen sie meistens erfolgreich als Team antraten. Und weil sie gerne den menschlichen "Müll" aus der Sendung entfernen. Auch Nikola kann man zu dieser Gruppe zählen.

Gegen diese spielerisch starke Allianz will Menowin jetzt das "Team Liebe" bilden. Ganz wie sein Vorbild Jesus will der gläubige Christ darin die Ausgeschlossenen versammeln. Neben dem weitgehend isolierten Chico nimmt Menowin Cosimo und die ihn eh anbetende Melody in seine Gruppe auf.

Der im Gefängnis geläuterte "DSDS"-Bad-Boy Menowin hat sich bisher stets nachsichtig gezeigt. Doch jetzt vertauscht er das Neue mit dem Alten Testament. Statt dem milden Jesus kommt nun der strafende Gott zum Vorschein. Vor allem Nikola nimmt der zürnende Menowin ins Visier, den er als "Mitläufer", als Fähnchen im Wind sieht.

"Team Liebe" gegen "Team Müllabfuhr"

Die Auswahl der Kapitäne Christo und Melody stimmt weitgehend mit den Teams "Müllabfuhr" und "Liebe" überein. Christo, dem tatsächlich die Farbe Orange zugelost wird, nominiert Lisha und Nikola, dazu noch Claudia Obert (63), die sich eher als Maskottchen sieht. Außerdem nimmt er Team Liebe Cosimo weg.

Menowins gelbe Mannschaft besteht neben den Outsidern Chico und Melody aus Iris Klein (56). Die mutmaßt zu Recht, dass Menowin sie nur als Kanonenfutter ausgewählt hat. Sie wäre im Fall einer Niederlage ein Bauernopfer, damit Menowin neben ihr nur einen aus seinem engen Zirkel zur Rauswahl stellen muss.

Im Mannschaftsspiel müssen die Teams zu viert einen Haken bedienen, der mit aus vier Tauen zusammengesetzten Seilzug gesteuert wird. Damit müssen sie Klötze stapeln. Die Equipe mit dem höchsten Turm gewinnt.

Hochmut kommt vor dem Fall

"Team Müllabfuhr" gab sich schon siegessicher, bevor es die Aufgabe überhaupt kannte. Nach vier gestapelten Würfeln lassen sie ihren Turm sicherheitshalber stehen. Doch Team Gelb wächst über sich hinaus. Die scheinbaren Underdogs stapeln alle sieben Kisten übereinander. Nun muss also Christo zwei Mitspieler dem Scherbengericht der Gegner stellen.

Mit einem cleveren Schachzug bringt Chico den obersten Müllwerker aus dem Konzept. Der Lottogewinner spricht nämlich aus, was alle denken: Christo soll nicht lange rumreden, sondern Cosimo und Claudia benennen. Christo lässt sich tatsächlich provozieren. Neben Claudia wählt er nicht wie erwartet Cosimo, sondern Nikola.

Menowin und Chico stürzen sich natürlich sofort auf Nikola. Iris entscheidet sich für Claudia. Nun ist Melody das Zünglein an der Waage. Ihre Stimme als Kapitänin würde bei Gleichstand doppelt zählen. Nikola erinnert seine ehemalige Flirtpartnerin daran, dass er sie auch schon geschützt habe, als er Captain war. Doch Melody lässt sich nicht erweichen. Sie schickt Nikola nach Hause.