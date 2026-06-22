Müll und Hitze: Regeln in Stuttgart - Wenn die Biotonne zu „leben“ beginnt

Wenn die Temperaturen klettern, muss die Braune Tonne in Stuttgart mehr als sonst gereinigt werden. Wir geben einen Überblick, was beim Biomüll sonst noch zu beachten ist.

Die Biotonnen ist bei hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad immer wieder ein Thema, denn die Hitze beschleunigt die Zersetzung der organischen Abfälle. Die Folgen kennt jeder: Üble Gerüche machen sich breit, und Maden winden sich am Tonnenrand und in der Tonne. Der Abfallbehälter beginnt zu „leben“. Wir haben für Stuttgarterinnen und Stuttgart die wichtigsten Fakten rund um das Thema Biotonne im Sommer zusammengestellt.

Was darf in Stuttgart in die Biotonne? Laut der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) feste und flüssige Nahrungs-/Küchenabfälle, zum Beispiel Brotreste, Eierschalen, Fleischreste, Gemüseabfälle, Käsereste, Kaffeefilter, Knochen, Obstabfälle, Teebeutel, Wurstreste. Auch Gartenabfälle wie etwa Baum-, Hecken- und Strauchschnitt, Gras, Laub, Pflanzen, Unkraut oder organischer Einstreu wie etwa Heu, Stroh und Späne dürfen über die Biotonnen entsorgt werden.

Wie reinige ich die Biotonne?

Die braune Tonne sauber zu halten, besonders Rand und Deckel, ist Pflicht. Hilfreich ist es, wenn das Gefäß nach der Abfuhr mit Zeitungspapier oder mit einem Papiersack ausgekleidet wird. Damit lässt sich das Ankleben von Abfällen in der Tonne wirkungsvoll verhindern. Regelmäßig sollte die Tonnen auch mit Wasser gereinigt werden. Gegen Gerüche oder Madenbefall hilft unter anderem Essigwasser.

Warum sollte die Biotonne im Schatten stehen?

Die Biotonne sollte - wenn möglich - im Sommer immer im Schatten stehen, da direkte Sonneneinstrahlung den Biomüll stark aufheizt. Dadurch beschleunigen sich die Zersetzungs- und Gärungsprozesse, der die übel riechenden Gase freisetzt. Zudem ist Wärme der ideale Nährboden für Fliegen, die ihre Eier im Biomüll ablegen, aus denen wiederum die Maden schlüpfen.

Damit die Fliegen erst gar nicht an die Bioabfälle gelangen, sollte der Deckel von Bioeimern in der Küche und auch von der Biotonne immer fest geschlossen sein. Das Einwickeln der Bioabfälle in Papier beugt der Eiablage zusätzlich vor. Problem Fallobst: Es ist nicht nur bei Wespen, sondern auch bei Fliegen als Eiablageplatz äußerst beliebt. Fallobst daher immer erst kurz vor der Abfuhr in die Biotonne geben.

Wie voll darf die Biotonne sein?

Ist die Biotonne vollgestopft mit Abfällen, ist das Risiko groß, dass die Müllwerker sie trotz aller Bemühungen nicht vollständig entleeren können. In einem solchen Fall zählt die Leerung trotzdem.

Darf Grasschnitt in die Biotonne?

Ja, allerdings sollte nach dem Rasenmähen das Gras vor dem Einfüllen in die Biotonne immer angewelkt sein. Denn der feine Rasenschnitt verklebt schnell, heizt sich auf, fängt an zu stinken und wirkt wie eine luftundurchlässige Schicht.

Egal ob Brot, Gemüse- oder Obstreste, alles, was organisch ist, gehört in die Biotonne. Foto: Arno Burgi/dpa

Seit wann gibt es die Biotonnen in Stuttgart?

Die Braune Tonnen steht zwar bereits seit gut 30 Jahren in Stuttgart vor den Haustüren, doch erst ab 2015 wurde sie zur Pflicht und nach und nach in den Stadtteilen eingeführt. Seitdem wird die Biotonnen wöchentlich und im Vollservice von der Abfallwirtschaft Stuttgart geleert. Das heißt, die AWS-Mitarbeiter holen die Tonnen vom Standplatz ab und stellen sie auch wieder zurück.

Wo wird der Biomüll entsorgt?

Gut 70.000 Haushalte in Stuttgart haben eine Biotonne, über die jährlich rund 30.000 Tonnen Bioabfall gesammelt wird. Laut der AWS wird das Biogut in etlichen Anlagen bundesweit verarbeitet. Einige davon liegen bis zu 500 Kilometer entfernt. Allein dieser Aufwand zeigt, dass Stuttgart dringend eine Bioabfall-Vergärungsanlage vor Ort braucht.

Wann hat Stuttgart eine eigene Biogasanlage?

Die Stadt plant schon seit mehr als 15 Jahren an ihrer eigenen Bioabfall-Vergärungsanlage. Eigentlich sollte das 32 Millionen Euro teure Projekt im Gewann Hummelsbrunnen-Süd im Stuttgarter Norden schon längst in Betrieb sein, doch immer wieder gab es Einwände von den Genehmigungsbörden. Die Anlage soll einmal 35 000 Tonnen Bioabfall pro Jahr verarbeiten.