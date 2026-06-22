Müll und Hitze: Regeln in Stuttgart - Wenn die Biotonne zu „leben“ beginnt

Wenn die Temperaturen klettern, muss die Braune Tonne in Stuttgart mehr als sonst gereinigt werden. Wir geben einen Überblick, was beim Biomüll sonst noch zu beachten ist.
Die Biotonnen ist bei hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad immer wieder ein Thema, denn die Hitze beschleunigt die Zersetzung der organischen Abfälle. Die Folgen kennt jeder: Üble Gerüche machen sich breit, und Maden winden sich am Tonnenrand und in der Tonne. Der Abfallbehälter beginnt zu „leben“. Wir haben für Stuttgarterinnen und Stuttgart die wichtigsten Fakten rund um das Thema Biotonne im Sommer zusammengestellt.