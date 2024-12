Müll-Statistik: 433 Kilo pro Kopf - Neuer Tiefststand bei Haushaltsabfällen

1 Etwa 8,3 Kilo pro Woche hat jeder Deutsche im Jahr 2023 im Durchschnitt produziert. (Symbolbild) Foto: dapd/Thomas Kienzle/AP

Manchmal wundert man sich, wie schnell die Mülltonne wieder voll ist. 8,3 Kilo Müll pro Kopf und Woche sind ja auch nicht wenig. Könnte man meinen. Statistiker werten das jetzt etwas anders.











433 Kilo pro Kopf, also etwa 8,3 Kilo pro Woche - so viele Haushaltsabfälle haben die Deutschen 2023 verursacht. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Dabei stieg die Menge der Bioabfälle, während weniger Sperrmüll und weniger getrennt eingesammelte Wertstoffe registriert wurden.