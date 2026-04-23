Müll-Problemzonen in Stuttgart: Kleider-Massen und wilder Müll – kollabiert das System?

Rund um Stuttgarts Altkleider-Container sieht es oft schlimm aus. Wilder Müll ist ein Problem. Die Organisationen, die die Altkleider sammeln, sind am Anschlag. Was sagtdie Stadt?
Aufgerissene Tüten, aus denen Kleider quellen. Zerfledderter Pappkarton. Oder gleich ein ganzer Lattenrost. Rund um die Altkleider-Container in Stuttgart sieht es oft wüst aus. Sind die Container voll, werden die Säcke mit den aussortierten Klamotten einfach daneben gestellt. Und mancher lässt auch gleich seinen Sperrmüll da.