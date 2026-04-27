Müll-Problemzonen in Stuttgart: Allein wird die AWS dem Chaos um die Container nicht mehr Herr

Rund um Stuttgarts Altkleider-Container sieht es oft schlimm aus. Wilder Abfall ist ein Problem. Jetzt soll eine Fremdfirma dafür sorgen, dass die Standorte nicht vermüllen.
Aufgerissene Tüten, aus denen Kleider quellen. Zerfledderter Pappkarton. Oder gleich ein ganzer Lattenrost. Rund um die Altkleider-Container in Stuttgart sieht es oft wüst aus. Sind die Container voll, werden die Säcke mit den aussortierten Klamotten einfach daneben gestellt. Und mancher lässt auch gleich seinen Sperrmüll da.