Müll-Problemzonen in Stuttgart: Allein wird die AWS dem Chaos um die Container nicht mehr Herr

Rund um Stuttgarts Altkleider-Container sieht es oft schlimm aus. Wilder Abfall ist ein Problem. Jetzt soll eine Fremdfirma dafür sorgen, dass die Standorte nicht vermüllen.

Aufgerissene Tüten, aus denen Kleider quellen. Zerfledderter Pappkarton. Oder gleich ein ganzer Lattenrost. Rund um die Altkleider-Container in Stuttgart sieht es oft wüst aus. Sind die Container voll, werden die Säcke mit den aussortierten Klamotten einfach daneben gestellt. Und mancher lässt auch gleich seinen Sperrmüll da.

Bei der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) ist dieses Problem schon lange bekannt, aber inzwischen gebe es solche wilde Müllablagen an den Altkleider- und Altglascontainern in der ganzen Stadt. „Das Abfallaufkommen liegt über dem Niveau der Vorjahre“, sagt Barbara Beck, die Sprecherin des Eigenbetriebs der Landeshauptstadt. Die AWS bekommt immer wieder Anrufe von Menschen, die sich darüber beklagen, wie es rund um die Container aussieht.

Gemeinnützige Organisationen stemmen Altkleider-Container-Betrieb

Sechs gemeinnützige Organisationen betreiben die Stuttgarter Altkleider-Container, die an 147 Standorten im ganzen Stadtgebiet aufgestellt sind. Der Stuttgarter Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) zum Beispiel leert die rund 60 Container, die er in der Landeshaupstadt betreibt, mindestens einmal die Woche, manche sogar bis zu drei Mal wöchentlich. So ähnlich hält es auch der Malteser Hilfsdienst.

Und trotzdem ist das oft nicht häufig genug. „Unsere Feststellung ist, dass die Menge der Kleidung stark zugenommen und sich gleichzeitig die Qualität der Ware deutlich verschlechtert hat“, sagt eine Sprecherin. „Fast Fashion“-Billigware ist oft von so minderwertiger Qualität, dass für sie ein zweites Klamotten-Leben gar nicht drin ist, sie lässt sich teilweise nicht einmal mehr recyceln. Das Sammeln von Altkleidern ist für gemeinnützige Organisationen wie das DRK oder den Malteser Hilfsdienst längst ein Minusgeschäft. Im ganzen Land verschwinden immer mehr Altkleider-Container – der Aufwand lohnt nicht mehr.

Das Geschäft mit den Altkleidern trägt sich nicht mehr

Bei den Maltesern, die in Stuttgart 34 Container betreiben, soll der Erlös aus den gesammelten Kleidern eigentlich direkt in soziale Projekte fließen – zum Beispiel in die Hospizarbeit. „Allerdings sind die Erlöse derzeit sehr gering“, sagt die Pressesprecherin Claudia Frenzel, „sodass gerade noch die Kosten für das Leeren der Container gedeckt werden können.“

Um den Organisationen etwas Luft zu verschaffen, hat der Gemeinderat im vergangenen Sommer beschlossen, ihnen die Sondernutzungsgebühr von 298 Euro im Jahr pro Standplatz zu erlassen. Das sei derzeit auch für das Jahr 2026 wieder geplant, heißt es von Seiten der Stadt. Mit kaputter oder stark verschmutzter Kleidung können die Altkleider-Sammler nichts anfangen. Aber in den Containern landet auch viel zu oft Abfall, der dort schon gleich zweimal nichts zu suchen hat: Benutzte Windeln genauso wie alte Möbel. Bei den Maltesern, sagt Frenzel, haben sich die Müllentsorgungskosten inzwischen mehr als verdoppelt. Dabei steht auf jedem Container, was rein darf und was nicht.

Der Standort in der Hackstraße ist ein Hotspot, an dem es oft besonders wüst aussieht. Foto: StZN/Iris Frey

Wer wirft benutzte Windeln in den Altkleider-Container?

Dass die Standorte vermüllen, stellt der DRK-Kreisverband klar, liege aus seiner Sicht nicht daran, dass die Altkleider-Container zu selten geleert würden, sondern daran, dass Abfälle einfach neben den Containern abgeladen würden. „Die Situation kann von uns allein nicht bewältigt werden“, so die Sprecherin.

Allein wird die AWS dem Chaos nicht mehr Herr

Noch sorgt ein Sonderteam der AWS an den Standorten von Altkleider- und Glascontainern für Ordnung. Von Juni an werde diese Aufgabe an eine externe Firma übertragen. Denn allein wird die AWS dem Müllchaos, das an manchen Standplätzen herrscht, nicht mehr Herr. „Unsere Mitarbeitenden müssen sich vorrangig auf die Sicherstellung der regulären Reinigungsleistungen konzentrieren“, erklärt AWS-Sprecherin Beck.

Gerade sei man dabei, die Angebote zu sichten. Die Fremdfirma, die den Zuschlag bekommt, werde künftig „ alle 147 Standorte einmal pro Woche reinigen.“ Wo es oft besonders wüst aussieht – in Vaihingen an der Ruppmannstraße zum Beispiel, in Feuerbach an der Dieterle- und der Mühlstraße und im Osten an der Hack- und der Abelsbergstraße – soll noch häufiger sauber gemacht werden. „Solche Hotspots werden dann bis zu fünf Mal pro Woche gesäubert“, so die AWS-Sprecherin.

Altkleider – so geht man richtig mit ihnen um

Sammelstellen

In Stuttgart gibt es zur Zeit 147 Altkleider-Container, die von sechs gemeinnützigen Organisationen betrieben werden: Aktion Friedensdorf, Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart, Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Stuttgart, Help-World und Malteser Hilfsdienst. Altkleider können auch an den fünf Wertstoffhöfen der AWS abgegeben werden.

Was erlaubt ist

﻿Auf allen Containern ist ein Aufkleber mit einer Liste angebracht, was gesammelt wird – gut erhaltene Kleidung zum Beispiel, Bettwäsche oder Plüschtiere. Mit Öl oder Farbe verschmutzte Textilien gehören ausschließlich in den Restmüll. Matratzen und Teppiche sind Sperrmüll und müssen auch als solcher entsorgt werden.

Müll-Ärgernisse melden

Wer überquellende Altkleider-Container melden will, findet die Kontaktdaten des jeweiligen Trägers auf den Containern. „Wilden Müll“ meldet man entweder über das Online-Meldeportal „Gelbe Karte“ der Stadt oder bei der AWS: telefonisch (0711/216-88700) per E-Mail (hallo-aws@stuttgart.de) oder in der AWS-App.